詹姆斯腳踝扭傷歸期不定 受傷當下哀嚎嚇壞隊友

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（法新社洛杉磯20日電） NBA湖人超級球星詹姆斯今天出現高位腳踝扭傷的傷勢，歸隊時間暫時無法確定，而他今天在比賽中受傷倒地，痛苦的哀嚎更嚇壞庫茲馬等一票隊友。

美國職籃NBA洛杉磯湖人的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），今天比賽在爭球過程中，被亞特蘭大老鷹的希爾（Solomon Hill）撞到右腳，腳踝一度誇張的扭曲變形，他隨即一臉痛苦的摔倒在地並發出慘叫。

雖然他曾硬撐着回到場上，還砍進了一個三分球，但沒多久後便在訓練員陪同下進到休息室。

法新社報報導，一向強悍的詹姆斯，今天痛苦的模樣嚇壞隊友。

前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）表示，他沒有清楚看到詹姆斯受傷的過程，但「他從來沒有這樣慘叫過，一次也沒有，他鐵定受了傷，那是肯定的」。

中鋒哈洛（Montrezl Harrell）說：「看到他痛成那樣，我才驚覺，我們有時候忘了他也是普通人。」

體育電視頻道ESPN報導指出，經過核磁共振（MRI）檢查，詹姆斯傷勢為高位腳踝扭傷，重返球場的時間目前無法確定。

依扭傷程度不同，高位腳踝扭傷可能需要幾周，甚至數個月的時間才能復原。

詹姆斯在受傷後並未受訪，但他在社群網站推特（Twitter）貼文說：「沒有什麼比無法和隊友並肩作戰更讓我憤怒、難過的了。」

「現在，我的身心都受了傷，但傷愈歸隊的旅途就從現在開始。我會儘快回來，快到像我從未離開過般。」

© 2021 AFP