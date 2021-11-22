詹姆斯讓對手血濺球場 遭判惡意犯規罰出場

（法新社底特律21日電） 湖人的詹姆斯今天肘擊對手，讓活塞的史都華血濺球場，引爆雙方衝突，兩人都遭罰出場，湖人最終在戴維斯攻下30分的帶領下，以121比116擊敗活塞。

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美國職籃NBA洛杉磯湖人客場挑戰底特律活塞的比賽，進行到第3節剩下9分18秒時，活塞葛蘭特（Jerami Grant）正在罰球，詹姆斯（LeBron James）和史都華（Isaiah Stewart）激烈卡位準備爭搶籃板，此時詹姆斯揮肘擊中史都華，讓他一度倒地。

隨後，滿臉是血的史都華上前與詹姆斯理論，雙方球員湧向前來，在史都華不斷要向詹姆斯討回公道之際，數名教練、保全也跟着過來，試圖阻止衝突擴大。

這波衝突中，詹姆斯被判惡意犯規遭趕出場，這是他NBA生涯的第2次；史都華則被吹兩次技術犯規遭罰出場。湖人衛斯布魯克（Russell Westbrook）也被吹了1次技術犯規。

詹姆斯今天有10分、5助攻進帳，湖人在戴維斯（Anthony Davis）斬獲30分、10籃板、6助攻、4抄截、5阻攻，衛斯布魯克貢獻26分、10助攻、9籃板的聯手帶領下獲勝，終止球隊3連敗。

賽後，戴維斯在受訪時，為隊友詹姆斯辯護，他說：「聯盟里每個人都知道，（詹姆斯）不是個打球很髒的人，發生事情當下他也立刻回頭，並表達是他的錯，並稱他不是有意的。我不知道史都華想幹嘛。」

另一場詹姆斯被趕出場的比賽，是在2017年11月對上邁阿密熱火一役。

活塞總教練凱西（Dwane Casey）則說：「他（史都華）生氣是有原因的。」

© 2021 AFP