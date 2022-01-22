詹姆斯超越柯瑞 成NBA明星賽人氣王

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（法新社洛杉磯21日電） 美國職籃NBA今天公布，在明星賽第3輪票選後，洛杉磯湖人超級球星詹姆斯得票超越金州勇士的三分球王柯瑞，除在西區排名第1，更是全聯盟的人氣王。 湖人近期打得掙紮，但無損詹姆斯（LeBron James）的吸票能力。詹姆斯平均每場比賽可攻下28.8分，在聯盟得分排行榜上位居第2，僅次於目前因傷休兵的布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）。 前兩輪的投票，詹姆斯得票落後柯瑞（Stephen Curry），但在第3輪投票後，詹姆斯累計搶下逾680萬票，柯瑞的得票則剛超過600萬。 第71屆NBA明星賽將於2月20日在克里夫蘭進行。 決定明星賽先發球員的投票，球迷投票佔50%，現役球員、媒體的選擇則各佔25%。 東、西區得票最高的球員，將擔任隊長，從獲選為先發球員的名單中，挑選球員加入自己的球隊。 NBA從2018年開始實施目前這個作法，詹姆斯已連續4年擔任隊長。 去年在他帶領的球隊於明星賽獲勝後，詹姆斯曾表示，他希望帶着4勝0敗的完美戰績，從隊長的位子退下來。 東區的部分，16日扭傷左膝、據報將缺陣至少6周的杜蘭特，得票數領先排名第2的密爾瓦基公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）達37萬1588票。 西區前場球員的得票上，僅落後給詹姆斯、排在第2的是上個球季年度最有價值球員（MVP）丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic），位居第3的則是勇士前鋒魏金斯（Andrew Wiggins）。 西區後場球員得票最高的是柯瑞，排在他之後的依序是曼菲斯灰熊的莫蘭特（Ja Morant）、達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）。