詹姆斯隊贏下NBA明星賽 字母哥獲MVP

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（法新社亞特蘭大7日電） 詹姆斯隊今天在NBA明星賽擊敗杜蘭特隊，比賽中16次出手彈無虛發的「字母哥」安特托昆博獲選為MVP。

美國職籃NBA明星賽延續上季的賽制，前3節都打12分鐘，比分從0比0開始。第4節不計時，由先拿下目標分數的球隊獲得最終勝利，而前3節領先球隊的得分，加上24分就是最後的目標分數。

會有這樣的計算方式，是為了紀念因直升機失事意外喪命的前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）。

前3節打完，詹姆斯隊（Team LeBron）以146比125領先杜蘭特隊（Team Durant），因此要贏得這場比賽的勝利，就必須先搶下170分。

有21分優勢的詹姆斯隊，靠里拉德（Damian Lillard）一次過半場就出手的大號三分球，率先達到目標分數170分，最終170比150擊敗杜蘭特隊，拿下今年明星賽的勝利。

詹姆斯隊的安特托昆博這場比賽包括三分球3投俱中在內，16次出手全部命中，攻下兩隊球員中最高的35 分，另外抓下7個籃板、傳出3次助攻，還有1次抄截，這讓他獲選為這次明星賽的最有價值球員（MVP）。

© 2021 AFP