詹姆斯、杜蘭特領銜 美奧運男籃名單擴張到57人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約11日電） 為了因應NBA與東京奧運的時間太過接近可能造成的影響，美國籃協今天再選入威廉森、楊恩等人，將詹姆斯、杜蘭領銜的東京奧運美國男籃候選名單擴大到57人。

法新社報導，57人候選名單是以2020年2月當時表態有意為美國隊效力的42人為基礎，再加入15人。美國男籃將在8月的奧運籃賽時挑戰4連霸及隊史第16面各項國際男籃賽事金牌。

最終12人正選名單將在今年稍晚公布。

去年率洛杉磯湖人奪下美國職籃NBA總冠軍的詹姆斯（LeBron Jame），與鳳凰城太陽後衛保羅（Chris Paul），都是美國在2008北京奧運、2012倫敦奧運拿下金牌的班底，布魯克林籃網的杜蘭特（Kevin Durant）則是美國男籃倫敦奧運、2016里約奧運的金牌成員。

美國在2004雅典奧運屈居銅牌，當時詹姆斯也在陣中，若他這次再度入選，將與波特蘭拓荒者的安東尼（Carmelo Anthony）齊名，成為唯二4度代表美國參加奧運男籃賽的球員。

這次被加入名單者包括紐奧良鵜鶘威廉森（Zion Williamson）、華盛頓巫師的沃爾（John Wall）、亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young），籃網的葛里芬（Blake Griffin）與喬丹（DeAndre Jordan）等人。

籃網陣中連3季拿下NBA得分王的哈登（James Harden）、隊友厄文（Kyrie Irving），以及金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、洛杉磯快艇的雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）等人也都在57 人大名單。

這次美國男籃將由聖安東尼奧馬刺隊總教練波波維奇（Gregg Popovich）掌兵符，其他教練團成員包括勇士總教練克爾（Steve Kerr）、前老鷹總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）。

NBA上個球季因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，拖到10月才結束，僅休季短短兩個月後2020-21球季又緊接着開打。

疫情讓東京奧運延期1年，也讓美國男籃爭取連霸的情況變得複雜。

因為本季的NBA總冠軍賽若打滿7場，球季結束時已接近東京奧運開幕式，時間過於緊湊讓組隊增添困難，美國籃協才會擴編大名單。

© 2021 AFP