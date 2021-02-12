詹皇對NBA明星賽意興闌珊 球迷照樣讓他第一高票

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（法新社紐約11日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人隊一哥詹姆斯（LeBron James）先前表示，本季若再打全明星賽不啻是打臉球員，但看樣子球迷很想看到他被打臉，因為詹皇目前在明星賽票選已高居第一。

詹皇在今晚聯盟最新公布的明星賽得票已超越東區得票最高的布魯克林籃網杜蘭特（Kevin Durant），顯示即便詹皇非常不爽本季全明星賽沒因疫情取消，全球總得票仍以436萬9553票贏過杜蘭特的423萬4433票。

雖然聯盟尚未確認本季會否續辦全明星賽，但多家報導已披露，聯盟與球員工會達成協議，仍要在賽季休兵一周期間於3月7日在亞特蘭大打明星賽。

NBA上個賽季因新冠疫情停、複賽而出現史上最長球季，去年10月11日總冠軍才由詹皇帶領湖人奪下，球員們僅短暫休息後，去年11月10馬上又展開季前訓練，12月22日新季匆匆開打。詹皇上周已表明，不想失去寶貴的季中休兵。

詹姆斯上周說：「我今年對打明星賽連一丁點動能與興緻都沒有。如果我被選上打明星賽，也是人在心不在。」

36歲的詹姆斯上周還提到，本季匆匆開打前球員們被告知的是今年不打明星賽，如今若要打「真的就是打臉球員」，但球迷照樣灌票給他。

© 2021 AFP