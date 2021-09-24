誰該打第3劑 美CDC與FDA不同調

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（法新社華盛頓23日電） 一個美國衛生專家所組成的委員會今天不願核准因工作而有染患COVID-19高風險的人群追加施打第3劑輝瑞（Pfizer）&BNT新冠疫苗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）昨天建議追加施打的美國公眾範圍廣泛，包含在具染疫高風險機構中任職與居住人員，諸如教師、零售店僱員、醫護與監獄受刑人。

相關決定恐加劇全美追加施打作業的混淆；拜登政府8月中宣布美國將展開追加施打作業，但之後未見大規模開展。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的委員會今天表決通過，建議65歲以上與有慢性病等恐染疫後轉為重症的高風險族群，追加施打第3劑輝瑞&BNT疫苗。

但委員會不建議替年輕成人注射COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑，包括在具染疫高風險機構中任職與居住的醫療人員，如此可縮小美國食品暨藥物管理局（FDA）昨天發布的緊急使用授權範圍。

美國疾管中心預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）表決通過的指引，仍須經疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）簽名。這項建議不具約束性，各州與其他管轄區可以不理會，並採用其他方法施打追加劑。

全美約有1300萬65歲以上老人已接種輝瑞&BNT疫苗超過6個月，目前他們都符合追加接種資格。

© 2021 AFP