調停烏克蘭危機 蒲亭願研究馬克宏具體安保建議

（法新社莫斯科7日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，他已準備做出妥協，並將研究法國總統馬克宏今天在會談中提出的建議，但他仍將烏克蘭緊張局勢加劇歸咎於西方。

廣告 繼續瀏覽後續

馬克宏今晚在克里姆林宮與蒲亭長談5個多小時，尋求緩和烏克蘭局勢。兩人會後表示，希望能找到解決方案，化解自冷戰結束以來俄羅斯與西方之間最嚴重的危機。

蒲亭多次感謝馬克宏前來莫斯科，他在聯合記者會上說，馬克宏提出了好幾個值得研究的構想。

蒲亭說：「他的一些想法和提議…或許能作為後續行動的基礎。我們將竭盡所能，找到適合每個人的妥協方案。」

他沒有提供任何細節，但表示待馬克宏明天會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）後，兩人會再透過電話交談。

馬克宏說，他提出了一些「具體安全保證」建議，而蒲亭向他保證會研究這些提議。

法國總統府表示，這些提議包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動、啟動新的戰略對話及恢復烏克蘭和平進程的努力。

俄羅斯在俄烏邊境集結數萬大軍，西方擔心這可能是俄國入侵烏克蘭的前奏，蒲亭再次否認這類主張。

他說：「向北約邊界移動的並不是我們。」他指的是北大西洋公約組織（NATO）在東歐的軍事部署。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）

© 2022 AFP