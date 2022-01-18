調查稱發現出賣安妮法蘭克主嫌　館方：重要新訊息

（法新社海牙17日電） 納粹大屠殺受害少女安妮法蘭克（Anne Frank）藏身處為何曝光成為懸而未決的二戰謎團，前FBI探員率領的團隊調查發現一名猶太公證人疑似為了救自己的孩子而出賣安妮一家人。

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安妮之家（Anne Frank House）博物館負責人利奧波德（Ronald Leopold）告訴法新社，這項調查「產生了重要的新訊息」。

參與調查計畫的荷蘭製片人巴恩斯（Thijs Bayens）告訴美國電視節目，調查目的不是將告密者妖魔化，畢竟是納粹「逼人做出這些可怕的事」。

他說：「真正該問的問題是：當時換作是我會怎麼做？」

美國聯邦調查局（FBI）退休探員潘科克（Vince Pankoke）和大約20名歷史學家、犯罪學家和數據專家組成的團隊經過6年懸案調查發現，主嫌可能是較不為人知的猶太公證人範登柏格（Arnold van den Bergh），為了救家人而向納粹透露安妮法蘭克在荷蘭阿姆斯特丹的藏身處。

加拿大作家蘇利文（Rosemary Sullivan）在本月18日發行的新書「出賣安妮」（The Betrayal of Anne Frank，暫譯）中公布最新調查結果，內容指出證據來自現代資料處理技術加上一封失傳已久、寄給安妮父親的匿名信。

安妮之家博物館表示，對新書中所提的證據「感到震撼」，但需要進一步調查。

安妮一家人昔日在阿姆斯特丹運河旁的房屋躲了2年，1944年8月4日遭到納粹逮捕，秘密藏身處何以曝光的謎團長久以來充斥各種論點。

15歲的安妮和姊姊1945年在德國伯根-伯爾森（Bergen-Belsen）集中營過世，而她的日記對納粹大屠殺事件的敘述令人難以忘懷，全球銷量超過3000萬本。 範登柏格1950年喉癌病逝，他的名字先前幾乎未受關注。

然而潘科克調查一份有4名嫌疑人的名單期間注意到此人。範登柏格是猶太委員會的成員，這是一個納粹強迫猶太人建立的行政機構，用於安排將人從荷蘭驅逐出境事宜。

調查團隊發現，他起初與有關當局談好讓他的家人免遭遣送，但在安妮一家人遭突襲時，有關當局卻撤銷此事，導致調查團隊懷疑他可能為了救自己的孩子而出賣安妮的藏身處。

此外，他也有機會傳遞消息，因為他曾擔任公證人，助德國藝術品經銷商將從猶太人掠奪而來的藝術品賣給納粹德國領導人希特勒（Adolf Hitler）副手戈林（Hermann Goering）。

不過調查團隊認為，最有說服力的因素是安妮父親對待匿名信的嚴肅態度。

安妮父親1964年告訴警探，他戰後不久收到匿名信，內文點名範登柏格是出賣他一家的告密者，而且還提到其他人。研究團隊是在警方卷宗中找到安妮父親給的匿名信副本。

荷蘭廣播基金會（NOS）報導，潘科克表示：「我們沒有找到冒煙的槍（smoking gun意指確鑿的證據），但我們確實找到一把發燙的武器，旁邊有空彈殼。」

調查團隊認為，安妮父親知道有此信，但選擇不對外公開，推測原因很可能是他不確定信中內容是否屬實，也不希望告密者是猶太人的消息曝光後助長反猶太主義情緒，並且不希望範登柏格的3個女兒因為父親可能涉及的作為而受責難。

安妮之家博物館負責人利奧波德也說仍有疑點，尤其是誰寄了這封匿名信，以及背後原因。

© 2022 AFP