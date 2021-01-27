調查：全球近2/3受調者認為氣候緊急狀態當前

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（法新社巴黎27日電） 聯合國在全球50國調查120萬人意見，發現其中64%，也就是近2/3認為人類正面臨氣候緊急狀態。這是歷來最大規模的此類調查。

聯合國開發計畫署（UNDP）和英國牛津大學研究員今天表示，受調者年紀不一、不分貧富，分別來自50個國家，這些國家的總人口佔全球超過一半。

調查結果提到，全球的基層氣候運動於2019年躍上世界舞台，部分是由16歲瑞典少女童貝里（Greta Thunberg）引領，即使新型冠狀病毒疫情肆虐全球，氣候運動直到現在仍聲勢浩大。

協助設計問卷及處理資料的牛津大學社會學者費雪（Stephen Fisher）接受法新社訪問時說：「對氣候緊急狀態的關注，比我們過去所知還廣泛得多。」

他說：「絕大多數承認氣候處於緊急狀態的人，都期望有急迫且全面的行動。」

以國家來說，英國、義大利、日本約有高達80%受調者對氣候變遷的影響深感不妙。雖然當前全球均溫只比工業革命之前高出約攝氏一度，氣候變遷卻已明顯導致熱浪、乾旱、致災性降雨愈來愈嚴重，海平面上升也使得風暴更具破壞性。

令人訝異的是，美國和加拿大的女性受調者對全球暖化高度警覺的比例，分別比男性受調者多11和12個百分點；在全球50個參與調查的國家中，這個差距縮小為平均4%。

聯合國開發計畫署署長施泰納（Achim Steiner）表示：「全球各地群眾不分國籍、年齡、性別或教育程度，普遍支持採取急迫的氣候行動。但不只如此，調查也揭露了群眾有多期待決策者處理危機。」

在調查列出的解決方案中，最多人支持的是保護森林和自然棲地，有54%受調者認同。

© 2021 AFP