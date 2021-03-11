調查：美國企業執行長更樂觀預期年底前復蘇

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（法新社紐約10日電） 根據今天公布的一項調查顯示，美國企業執行長對銷售回升持更樂觀看法，並且壓倒性預期，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成的經濟衝擊今年年底前可望復蘇。

商業圓桌組織（BusinessRoundtable）今天報告指出，美國企業界對未來6個月的樂觀預期往上躍升，無論在預期銷售、資本支出與人員僱用等3大類調查都是如此。

這次調查有72%執行長表示，情況已經復蘇或在2021年底前將要復蘇；而前一季的調查則有67%執行長如此認為，這次人數比率增加。

美國聯邦眾議院今天通過總統拜登的1兆9000億美元財政支出方案，並將送交總統簽署生效。上述調查再度顯示業界更普遍樂觀看待經濟復蘇。

美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）執行長暨商業圓桌組織主席董明倫（Doug McMillon）表示：「這份調查結果意味經濟正在復蘇，這是令人鼓舞的消息，因為此時還有許多美國勞工、家庭和群體正在受苦。」

他又說，美國經濟若要全然復蘇，「務必要在有合格疫苗出現時，讓儘可能最多人接種，並維持安全的行為」。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

© 2021 AFP