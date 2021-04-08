調查：69%美國人使用臉書 81%是YouTube用戶

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（法新社華盛頓7日電） 根據今天公布的最新調查，儘管社群龍頭臉書爆發一連串爭議事件，美國用戶仍維持穩定，即使年輕人轉向諸如Tiktok等對手平台。

華府智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）今天公布2021年初最新調查顯示，72%的美國成年人至少使用一種社群媒體，此使用水準過去5年一直維持穩定。同時有69%的美國成年人使用臉書（Facebook）。

研究人員表示，雖然關於美國人和臉書關係出現變化的文章很多，但臉書平台用戶仍十分活躍。

「7成臉書用戶表示，他們每天登入，其中每天多次登入者佔49%。」

這項最新報告顯示，臉書挺過近年來爆發的種種爭議，其中包括2016年大選的「劍橋分析」Cambridge Analytica）醜聞 ，當時數以百萬計用戶個資未經同意被取用，以及假新聞和隱私權等相關疑慮。

即使調查顯示，臉書的使用維持穩定，但Snapchat 、臉書旗下Instagram和TikTok受到30歲以下年輕人歡迎，以及谷歌（Google)旗下影音分享平台YouTube等的使用都呈現成長。

其中約81%美國成年人表示，他們是YouTube用戶，較2019年的73%攀升。

TikTok首次納入皮尤研究中心調查名單中，21%的美國成年人使用TikTok，其中年齡不到30歲的用戶佔48%。

在年齡介於18至29歲族群中，Instagram最受歡迎，佔71%，Snapchat則佔65%。臉書則佔70%，和臉書在整體人口中所佔的比例一致。

推特（Twitter）則未能擴展核心用戶基礎，23%美國成年人使用推特，其中年齡不到30歲用戶佔42%。

皮尤研究中心這項調查是在1月25日至2月8日之間進行，以手機或固網電話，訪問1502名美國成年人，抽樣誤差正負2.9%。

© 2021 AFP