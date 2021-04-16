談美、俄關係 拜登：是時候緩和下來了

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（法新社華盛頓15日電） 美國總統拜登盼俄羅斯能和該國共同為穩定國際局勢努力，因此即便美方才宣布對俄實施制裁不久，他仍在今天說：「現在是時候（讓關係）緩和下來了。」

拜登形容，因應俄羅斯對美國的敵對行為，而針對俄羅斯經濟及數十人的制裁是「審慎且相稱的」。

他表示，本周稍早通電話時，他「向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）清楚表明，美國本可做出更多（制裁）」，但他說，美國「並不希望和俄羅斯開啟（關係）惡化及衝突的循環」。

拜登表示，經由與蒲亭的直接聯繫，他們可以建立「更有效的關係」，蒲亭也「同意」這樣的想法。

拜登提議「今年夏天在歐洲」與蒲亭進行峰會，將會是「展開戰略穩定對話」的一次機會。

蒲亭尚未回覆這個邀約，但拜登說：「我們的團隊現在正討論這樣的可能性。」

拜登表示，有鑒於「全球的嚴峻挑戰，需俄羅斯和美國共同努力因應，包括抑制伊朗、北韓的核威脅，終結2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在全球蔓延，和因應氣候變遷造成的生存危機」。

拜登指出，他對俄羅斯入侵烏克蘭部分領土及目前在另一頭邊界集結大批部隊，向蒲亭提出挑戰。

他說：「我申明美國支持烏克蘭主權和領土完整性，也強烈地敦促他，不要採取任何的軍事行動。」

但拜登未明確說明對於即將完成的北溪天然氣2號（Nord Stream 2）管線的美國政策究竟為何。那條管線是俄羅斯用來輸出天然氣給德國所用，為繞過烏克蘭現有出口路徑的管線。

美國擔心俄羅斯這條管線會威脅美國對歐洲盟國的能源供應，因此大力對這項計畫施行制裁，阻止管線完工。

但今天一連串制裁中，並沒有提及北溪天然氣2號管線。拜登接受記者訪問時表示，這是「一個複雜的問題」。

他補充說：「這仍是一個問題」，但並未做出其他解釋。

© 2021 AFP