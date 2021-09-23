談阿富汗新局勢 美俄軍事首長會面6小時

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（法新社莫斯科22日電） 美國與俄羅斯軍事首長今天在赫爾辛基進行了6個小時長談，這是美俄自2019年後首次面對面開會。兩國在美國撤軍、塔利班接管阿富汗後，都還在調適新局面。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）和俄羅斯武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）通常不會透露他們討論的細節，且雙方對外發出的聲明都很少。

美軍發出的聲明提到會議時間，但未提及議題，僅表示會談是為了「降低風險和減少衝突發生」。

「俄羅斯新聞社」（RIA）報導指出，會談的目的是要緩解風險。

美俄經常在諸如敘利亞等世界各地爭奪軍事利益，在敘利亞，美俄兩軍會近距離交火。至於兩國對阿富汗的下一步如何，仍有待觀察。

美國軍方正面臨來自國會的壓力，必須要強化反恐策略，以對美國撤軍和塔利班8月接管阿富汗後隨之而來的風險做出因應。

拜登政府曾表示，若在阿富汗的蓋達組織（Al-Qaeda）、伊斯蘭國（Islamic State）等威脅到美國，美方將透過空中監視的「超視距」（over-the-horizon）反恐行動打擊他們。

但由於沒有地面部隊，美軍能有多少探測和阻止陰謀的能力目前並不清楚。經過20年的戰爭，美軍對塔利班感到悲觀，也知道塔利班與蓋達組織的關係。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，俄國必須和塔利班政府合作，世界強國應考慮將阿富汗的資產解凍。

© 2021 AFP