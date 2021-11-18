諾瓦瓦克斯疫苗申請緊急授權 歐盟藥管局近期做決定

（法新社海牙17日電） 歐盟藥品管理局今天表示，美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）已在歐洲為旗下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗申請緊急使用授權，歐盟藥管局可能會「在幾周內」做出決定。

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諾瓦瓦克斯疫苗如果獲得批准，將是歐洲聯盟（EU）內第5款獲核準的疫苗，另4款疫苗是美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）與德國生技公司BioNTech合力研發的疫苗、還有阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學共同研製的疫苗、以及莫德納（Moderna）和嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）表示，將「加快」評估諾瓦瓦克斯疫苗。諾瓦瓦克斯疫苗的品牌名稱是Nuvaxovid。

歐盟藥管局說，「如果呈交的數據可靠且完整，能顯示疫苗的有效性、安全性與品質」，那麼關於行銷授權的意見書便可在幾周內發布。

歐盟藥管局又說：「如果歐盟藥管局斷定，Nuvaxovid在預防感染COVID-19上的益處大於風險，將建議給予有條件的行銷授權。」

Nuvaxovid的作用方式與其他疫苗不同，含有從冠狀病毒棘狀蛋白（spike protein）表面上一種蛋白質製成的微小粒子，屬於重組蛋白疫苗。

Nuvaxovid也含有一種物質，注射後能有助於增強人體的免疫反應。

歐盟藥管局還說，Nuvaxovid可儲存在攝氏2至8度的溫度下，「能使用現有的疫苗供應與冷鏈管道」。

© 2021 AFP