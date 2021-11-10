諾貝爾和平獎得主馬拉拉結婚 推特喜曬新人照

（法新社倫敦9日電） 近10年前因鼓吹巴基斯坦女孩受教權而遭塔利班開槍擊中頭部的諾貝爾和平獎得主馬拉拉，今天在社群平台推特分享結婚喜訊，她並附上兩人在婚禮上的合照。

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24歲的馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）推文說：「今天是我生命中珍貴的一天，馬里克（Asser Malik）和我結為終身伴侶。」

推文並說：「我們在（英格蘭中部）伯明罕（Birmingham）舉行小型的伊斯蘭婚禮儀式，請為我們祝福，我們很興奮能攜手同行未來的旅程。」

2012年，年僅15歲的馬拉拉因鼓吹女孩受教權，在巴基斯坦西北部史瓦特河谷（Swat valley）的家鄉準備搭校車上學時，遭阿富汗塔利班（Taliban）的巴國分支激進分子開槍擊中頭部，一度生命垂危，在巴國接受手術後轉往英國治療，之後在當地定居。

馬拉拉經過多個月治療，康復後仍持續爭取女童受教權，並出版了暢銷全球的自傳「我是馬拉拉」（I am Malala）。

2014年，17歲的馬拉拉獲頒諾貝爾和平獎，成為史上諾貝爾獎項最年輕得主。她去年自牛津大學（University of Oxford）畢業，取得哲學、政治學和經濟學學位。

馬拉拉至今仍為女孩受教權奔走，她的非營利組織馬拉拉基金會（Malala Fund）迄今已在阿富汗投入了200萬美元。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）

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