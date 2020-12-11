諾貝爾和平獎得主：饑餓問題比COVID-19疫情嚴重

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（法新社奧斯陸10日電） 聯合國世界糧食計畫署今天因防疫所需而在線上受頒諾貝爾和平獎時警告，世上恐出現比2019冠狀病毒疾病（COVID-19）更嚴重的「饑餓大流行病」。

世界糧食計畫署（World Food Programme ）署長畢斯利（David Beasley）說：「由於戰爭頻仍、氣候變遷、饑餓被當成政治和軍事工具，同時全球公衛大流行病又使得這種種問題急速惡化，現已有2億7000萬人正走向饑餓。」

畢斯利在世界糧食計畫署羅馬總部內，拿下口罩發表感言表示：「若未解決他們的需求，將形成饑餓大流行病，使得COVID-19疫情的衝擊顯得微不足道。」

世界糧食計畫署成立於1961年，每年提供糧食給全球數千萬人，2019年這個數字是9700萬人。

挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）10月9日宣布和平獎得主時表示，世界糧食計畫署因致力防止饑餓被用做戰爭或衝突的武器，而獲得和平獎。

賴斯-安德森在挪威諾貝爾協會（Nobel Institute ）發表演說表示，隨着民族主義趨勢在全球蔓延，世界糧食計畫署「代表的是當今世界迫切需要的那種國際合作和承諾」。

COVID-19疫情迫使諾貝爾官方將傳統的頒獎典禮簡化到極限，無論在頒發和平獎的挪威奧斯陸或頒發醫學、物理、化學、文學和經濟獎的瑞典斯德哥爾摩，都是如此。

今年由於疫情，儀式上看不到豪華的晚宴和金光閃閃的貴客和王室成員，取而代之的是多半在線上進行的簡約活動。

在此特殊情況下，今年諾貝爾和平獎金牌和證書已經以外交郵袋的方式寄到羅馬。

© 2020 AFP