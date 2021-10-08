諾貝爾和平獎 媒體監督機構、環保少女呼聲高

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（法新社奧斯陸8日電） 諾貝爾和平獎今天將在挪威奧斯陸揭曉，媒體監督機構、白俄反對派領袖以及瑞典環保少女童貝里等得獎呼聲高。原本也是奪獎熱門的世界衛生組織（WHO）因疫苗計畫遲緩被減分。

法新社報導，今年獲得提名角逐諾貝爾和平獎的高達329名個人和組織。奧斯陸時間上午11時（格林威治時間上午9時），諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）將打開諾貝爾協會（Nobel Institute）的木門，宣布得獎者。

預測得獎者是一場龐大的猜謎遊戲，因為入圍名單沒有公開，且獲提名者身份會被保密50年。但國際關係專家和賭徒不會因此放棄猜測。

在得獎者宣布前，呼聲較高的包括媒體監督機構「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）、「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）和「國際事實查核聯盟」（International Fact-Checking Network），以及監督各國貪腐程度的「國際透明組織」（Transparency International）。

在諾貝爾和平獎的120年歷史中，從未頒發給獨立媒體代表。

由於先前在斯德哥爾摩公布的醫學、物理、化學以及文學獎得主都是男性，因此有人預料，和平獎可能頒給女性。

白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）與兩位盟友柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）、澤布卡羅（Veronika Tsepkalo）， 都被認為很有可能獲獎。

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在2020年8月普遍被視為充滿舞弊的大選中，贏得第6個總統任期，季哈諾夫斯卡婭等人展開反抗。

和平獎也可能頒給另一位魯卡申柯的反對者、白俄人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）。

去年和平獎得主是世界糧食計畫署（WFP）。今年許多專家認為，致力於對抗氣候變遷的組織或個人是熱門獲獎人選。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）說：「氣候變遷危機明顯更加惡化，到處發生洪患和野火，許多地方的氣溫創下歷史新高，北極冰棚正在融化，而且今年將召開聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。」

他說：「因此我希望，並在一定程度上認為和平獎可能頒發給包括（瑞典少女）童貝里（Greta Thunberg）在內等一群對抗氣候變遷的人士。」

至於原本也有獲獎希望的世衛，因為COVID-19疫苗全球取得機制（Covax）的疫苗分配緩慢及相關爭議，少了些獲獎機會。儘管如此，世衛仍是熱門獲獎者之一。

另外，今年被提到的名字還包括「制止殺手機器人運動」（Campaign to Stop Killer Robots）、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），以及即將卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）等。

© 2021 AFP