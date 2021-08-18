諾貝爾得主馬拉拉：我擔心阿富汗的姐妹們

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（法新社紐約17日電） 阿富汗情勢驟變，民兵組織塔利班接掌政權後，巴基斯坦籍諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）今天投書「紐約時報」，寫道：「我擔心在阿富汗的姐妹們。」

24歲的馬拉拉寫說：「未來我們有的是時間去辯論，阿富汗戰爭哪裡出錯了；但在這緊要關頭，我們必須傾聽阿富汗女性的聲音，她們要求的是保護、教育，和承諾她們的自由與未來。」

馬拉拉表示：「我們不能繼續讓她們失望，我們沒有多餘時間了。」

法新社報導，長期鼓吹女子受教權的馬拉拉，15歲在巴基斯坦西北部鄉村遭巴國塔利班組織（Taliban）的人開槍擊中頭部，接着轉往國外治療。

塔利班曾於1996至2001年間執掌阿富汗政權，統治手段是惡名昭彰的殘暴，女孩不能上學、婦女不可以在可能接觸異性的場所工作，當時還用石刑處死人民。

塔利班如今再度掌權，引發發新一波鎮壓疑慮，特別是對女性的壓迫。

取得牛津大學文憑的馬拉拉，今天在紐時的投書寫說：「我不禁為我現在的日子滿懷感恩。」

「在去年大學畢業並開始規畫職業生涯後，我無法想像會失去這一切，回到一個由持槍的男人為我定義的生活。」

「阿富汗女孩和年輕女性再次來到我過去的處境，她們因想到可能無法再踏入教室、握着書本而深陷絕望。」

塔利班發言人今天在喀布爾舉行的記者會表示，他們會在伊斯蘭教法架構下尊重女性權利，說會允許女性工作與讀書，活躍於社會。

馬拉拉對塔利班這席保證表示懷疑，在紐時投書中寫說，「從塔利班過去暴力鎮壓女權的歷史來看，阿富汗婦女的恐懼是真實的。」

「我們已經聽到消息指出，有女學生被趕出大學校園，有女性員工被公司拒於門外。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP