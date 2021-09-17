諾貝爾獎經濟學家：世銀前高層粉飾經商報告排名疑慮

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（法新社華盛頓17日電） 美國諾貝爾獎經濟學家羅莫表示，他曾對世界銀行的「經商環境報告」提出質疑，但遭到現任國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃在內的時任世銀高官操作「粉飾」他的疑慮。

世界銀行（World Bank）稍早宣布，董事會委託所做的獨立調查發現，世銀旗艦年度「經商環境報告」（Doing Business Report）的2018和2020年版有違規情事，因此將立即停止編篡。

根據調查結果，時任世銀執行長的喬治艾娃（Kristalina Georgieva）施壓職員對報告做修改，以免觸怒中國。

羅莫（Paul Romer）2018年1月辭去世銀首席經濟學家一職。他辭職前公開質疑世銀「任意」改變經商環境報告的編製方法，導致一些國家的排名大幅改變，尤其是智利。

羅莫16日接受法新社訪問時直批，世銀領導階層「缺乏操守」。他說，自己任職世銀時，並不知情喬治艾娃為了中國施壓職員；「但我有些起疑，認為這類事情可能正在發生」。

羅莫表示，當年他質疑，世銀經商環境報告做出的修改，造成智利在社會黨總統巴舍萊（Michelle Bachelet）執政時排名下降，而在較保守派總統皮涅拉（Sebastian Pinera）繼任時排名上升。

他說：「當我提出這些疑慮時，克莉絲塔琳娜（喬治艾娃）操作掩蓋事實。」「我要聽命於缺乏操守的人，這令人無法容忍。」

羅莫透露，喬治艾娃當時和負責報告審計的保加利亞前財政部長迪揚科夫（Simeon Djankov）密切合作，調查他提出的質疑。

迪揚科夫卸任保加利亞財長後重返世銀任職，他同時是經商環境報告創辦人。根據調查報告，迪揚科夫和時任世銀韓裔美籍總裁金墉（Jim Yong Kim）也都曾施壓職員將經商環境報告改為有利中國。

羅莫指出：「這份報告描述的威嚇情形是真的。到了最後，要我繼續聽命於克莉絲塔琳娜，令我感到不自在。於是我把我的指控公諸於世，如此一來讓自己能被辭退。」

© 2021 AFP