諾貝爾醫學獎 2美國學者發現痛覺觸覺感受體獲獎

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（法新社斯德哥爾摩4日電） 2021年諾貝爾醫學獎今天由美國學者朱里雅斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）共同獲獎，因為他們發現對痛覺與觸覺的感受體。

諾貝爾醫學獎得主在今天由諾貝爾委員會秘書普爾曼（Thomas Perlmann）宣布。

諾貝爾獎評審表示：「今年醫學獎得主的重大發現，讓我們了解冷、熱以及力量如何啟動神經脈衝，讓我們感知並適應這個世界。」

評審表示：「我們在日常生活把這些感知視為理所當然，但神經脈衝是如何被啟動，讓我們感覺到溫度和壓力呢？這個問題被今年的諾貝爾得主解決了。」

朱里雅斯是加州大學舊金山分校教授，帕塔普蒂安則任教於加州斯克里普斯研究所（Scripps Research），兩人將平分1000萬瑞典克朗（約新台幣3184萬元）獎金。

去年諾貝爾醫學獎得主為美國學者阿特爾（Harvey J. Alter）、萊斯（Charles M. Rice）及英國學者賀頓（Michael Houghton），因發現C型肝炎病毒共享殊榮。

諾貝爾獎是依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑所設，1901年開始頒發，今年是120周年。

醫學獎得主於今天率先出爐後，明後天將陸續公布物理學獎和化學獎得主，萬眾矚目的文學獎及和平獎將於7日和8日公布，瑞典央行創設的經濟學獎則要等到11日才會揭曉。

© 2021 AFP