謝淑薇前搭檔史翠可娃將退休

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（法新社布拉格4日電） 3月公布懷孕喜訊的捷克網球女將史翠可娃今天表示，希望生完小孩後，能重返球場打最後一次比賽，然後將高掛球拍退休。史翠可娃原本是台灣女網好手謝淑薇的雙打搭檔。

現年35歲的史翠可娃（Barbora Strycova）目前是女雙世界排名第2，女單排名第52。2019年溫布頓網球錦標賽她與謝淑薇聯手在女雙決賽奪冠，同時生涯首度打進女單四強，創下她個人在大滿貫賽的最佳成績。

曾是世界女雙球後的史翠可娃在布拉格告訴記者：「我想在觀眾面前再打一場比賽。」她上次出賽是在1月的澳洲公開賽。

史翠可娃說：「我即將要向我的職業生涯告別，我不期望重返巡迴賽，但我希望可以跟球迷道別。」她希望2022年在全英俱樂部（All England Club）的溫布頓錦標賽進行告別戰。

她說：「在溫布頓比賽是個夢想，但如果行不通，我會在捷克共和國出賽。」

史翠可娃職業生涯拿過兩座WTA單打冠軍，女單排名最高來到世界第16。她共奪得31座WTA雙打冠軍。

她還曾在2016年裡約奧運與捷克網球女將莎伐洛娃（Lucie Safarova）奪下女雙銅牌。

© 2021 AFP