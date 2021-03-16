證人：宏都拉斯總統當美緝毒局面走私毒品

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（法新社紐約15日電） 宏都拉斯前毒梟今天在美國紐約聯邦審判中表示，宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）收受來自哥倫比亞的古柯礆。

現與美國政府合作的毒品幫派Los Cachiros首腦李維拉（Devis Leonel Rivera Maradiaga）在曼哈頓法院表示，他2020年在紐約大都會監獄（New York Metropolitan Jail）遇到毒販佛恩特斯（Geovanny Fuentes）。

李維拉表示，佛恩特斯當時告訴他，「他有證據、照片、影片，可以證明葉南德茲在汕埠（San Pedro Sula）與德古西加巴（Tegucigalpa）機場收取來自哥倫比亞的古柯礆」。

李維拉說，佛恩特斯希望要求美國緝毒局（Drug Enforcement Administration, DEA）讓他出獄1個月去找回那些證據；李維拉說，佛恩特斯告訴他，這起毒品交易是「在緝毒局面前」進行，「但緝毒局不曉得，也不知道葉南德茲欺騙了他們」。

紐約南區檢方宣稱，葉南德茲夥同佛恩特斯把數以噸計古柯礆走私到美國，葉南德茲卻沒被起訴。

葉南德茲自稱清白，還說李維拉為了減刑而說謊。

© 2021 AFP