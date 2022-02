譚德塞與李克強談COVID-19 溯源亦成焦點

(法新社蘇黎世5日電) WHO秘書長譚德塞今天與中國國務院總理李克強會面,討論COVID-19相關議題,其中也包括針對疫情起源的調查。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)過去曾要求中國,在分享COVID-19(2019冠狀病毒疾病)病毒源頭的數據及資料上採取更開放的態度。

譚德塞在推特(Twitter)發文說:「很高興與李克強總理會面,我們討論了COVID-19以及今年在疫苗平權(VaccinEquity)計畫上積極努力,好讓全球70%人口接種疫苗。」疫苗平權計畫指的是WHO在全世界公平取得疫苗上的倡議。

他補充道:「我們也討論了在COVID-19溯源一事上加強合作的必要性,而這一切都將建立在科學與證據的基礎之上。」

WHO去年成立「新病原起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens, SAGO),並呼籲中國提供原始數據以協助所有最新的調查。中國則以病患隱私為由拒絕。

COVID-19最早於2019年底在中國湖北省武漢市現蹤,但北京當局一再否認是當地一間實驗室發生外泄事故所引起。

中國和WHO去年發布的聯合研究報告差不多完全排除了COVID-19病毒源自實驗室的理論,稱最可能的假設是透過野生動物交易,自然傳染給人類。

去年11月,美國情報部門在一份解密的情報界分析疫情源頭報告中稱,COVID-19疫情有可能源自於實驗室外泄;對此,中方回應說,這種說法是不科學的,也沒有可信度可言。

© 2022 AFP