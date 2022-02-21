警方完成清場 加拿大卡車司機抗議行動落幕

（法新社渥太華20日電） 在加拿大警方執行大規模清場、終結反COVID-19防疫規範抗議者的圍城行動後，最後一批大卡車今天被拖離首都渥太華。在將近一個月紛擾後，市區街道首度恢復寧靜。

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在白雪皚皚的渥太華（Ottawa）市中心，當局持續執行大規模清場行動。身着鎮暴裝備的警察2天下來與卡車司機帶頭的示威民眾對峙，終於把他們載離國會外的抗議聚集地。

在市中心居住工作的林德里（Jeff Lindley）向法新社表示：「我很高興我的城市回來了。今天好多了，更平靜、更安靜，沒有那些令人不安的卡車和抗議民眾。」

渥太華代理警長貝爾（Steve Bell）在記者會上說，「許多非法抗議民眾已不在現場」，但「我們尚未完成任務」。他表示，當局持續密切關注情況，以「確保不會再有人回來佔領街道」。

少數抗議民眾留到昨天入夜，高唱1980年代示威歌曲，並在國會周圍倉促搭起的4公尺高維安柵欄外施放煙火。

但隨着嚴寒氣溫籠罩這座城市，這場由抗議轉變為街頭派對的行動宣告失敗。

今天清晨，在市中心約200公頃大小的區域四周，警方在檢查站設置人員限制進入。而一支規模相當大的警力仍處於待命狀態，以保衛從卡車司機手中奪回的土地。

渥太華警方發出提醒，除當地居民和工作者外，核心區域仍禁止進入，並建議剩下的抗議民眾離開，否則恐遭逮捕。

貝爾表示，在安全區域內已有4人被捕。自加拿大警方18日進駐以來，共計191人被捕，包括抗議領袖。

貝爾還說，有79台車輛被拖離市中心。渥太華從1月29日開始遭癱瘓，當時有數以百計卡車、露營車和其他車輛停駐市區抗議。

工作人員拆除示威者搭建的最後一些帳棚、小吃攤和其他臨時結構物，並移除街道上的積雪，準備讓當地店家恢復營業。

儘管加拿大鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異病毒株病例增勢趨緩，已放寬防疫規範，不過抗議民眾持續呼籲政府全面取消一度堪稱全球最嚴苛的限制措施。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）

© 2022 AFP