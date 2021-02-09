變異病毒傳染力強 美國專家呼籲戴好一點的口罩

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓8日電） 鑒於新型冠狀病毒變異株傳染力更強，部分美國專家表示，現在該是考慮採用醫療級口罩或外科口罩和布口罩並用的時候。

愈來愈多證據顯示，一般呼吸和演講產生的微小飛沫可傳數公尺遠，是常見傳播方式之一。

後來又出現英國變種等傳染力更強的變異病毒株，讓疫情雪上加霜。比起先前的病毒株，變異病毒株只須更低病毒量就會引發2019冠狀病毒疾病（Covid-19）癥狀。

美國當局起初建議民眾遮掩臉部，由於當時合宜的口罩極度短缺，當局鼓勵民眾利用T恤或圍巾自製口罩，但這些遠非理想選項。

維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）土木與環境工程教授馬爾（Linsey Marr）告訴法新社：「口罩功能好壞取決兩件事，即過濾性和密合度。」

她說：「過濾性好可盡量除掉較多的粒子，而密合度佳代表口罩側邊周圍沒有漏洞讓空氣和病毒溜進去。」

可擋微小粒子的最佳材質包括聚丙烯不織布，N95和許多外科口罩以及飛機上高效率空氣微粒濾網（HEPA ）都採用這種原料。至於布料當中，她認為緊密編織的棉效果最好。

但她說不建議戴兩層以上口罩，因為會影響透氣性不利呼吸。

波士頓布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）和哈佛醫學院（Harvard Medical School）全球衛生專家狄隆（Ranu Dhillon）自去年春季以來就一直提倡戴好一點的口罩，而這方面缺乏明確訊息教導民眾重視，令他感到泄氣，有關當局也未共同力推大規模產制及分配高規格口罩。

馬里蘭大學（University of Maryland）環境衛生教授密爾頓（Donald Milton）也認為戴好的口罩非常重要。他和狄隆都謹慎樂觀地認為，拜登政府可能很快會將相關事項列為政策。美國有線電視新聞網（CNN）上周報導，美國政府已在着手規畫首批官方口罩標準。

© 2021 AFP