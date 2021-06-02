變異病毒株「有如猛獸」 墨爾本續封城1周

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（法新社墨爾本2日電） 澳洲當局正試圖根絕迅速擴散的冠狀病毒變異株，還形容這支病毒株是「十足的猛獸」；墨爾本今天則下令繼續維持封城1周。

墨爾本500萬名居民原本希望能在明天晚間11:59分脫離7天封城生活，卻因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）其中一支源自印度的變異株Kappa擴散而報銷。

維多利亞州代理州長馬里諾（James Merlino）表示，「這件事要做完整，否則有人會死」，並形容這支病株擴散速度之快、傳染力之強，「程度前所未見」。

澳洲正在奮力阻止第二大城墨爾本60起病例群聚擴大，並維持世界上少數沒有地方性疫情傳播的國家之一。

除了紐西蘭外，澳洲邊境對多數旅客仍維持關閉，當局偵測到COVID-19病例時也迅速實施限制措施。

但台灣和日本的情況凸顯出，即便初期成功遏制病毒，防疫也可能會因為疫苗施打率過低而破功。而澳洲目前也僅約2%的民眾完整接種疫苗。

馬里諾指出，除墨爾本以外，其他維州居民的禁足令有望於明天解除，不過大部分限制措施仍將維持現狀，包括婚禮和喪禮觀禮人數上限。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP