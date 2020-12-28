變種病毒出現影響紓困方案利多 亞股漲跌互見

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（法新社東京28日電） 美國總統川普簽署因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的大規模紓困方案，樂觀氣氛提振股市，但因對出現新變種病毒的擔憂而受抑制，以致亞股今天有漲有跌。

面對各方壓力環伺，川普（Donald Trump）拖延將近一周，在美國時間27日晚簽署規模達9000億美元（約新台幣25兆元）的激勵方案。

川普簽字後，萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「亞洲原本低迷的一天重燃生機。由於中國當局周末要求螞蟻金服公司（AntFinancial）回歸支付本業，亞洲市場今天原本可能人氣渙散，但這項重大消息帶給亞洲股市樂見的激勵。」

川普簽署法案前，就在推特（Twitter）預告他要宣布「好消息」，甚至紓困措施還沒核准，即帶動亞股走揚。

由於全球確診病例驟增，加上英國通報出現新的變種病毒，迫使各國政府在耶誕與新年假期期間實施嚴格的管制禁令，近來股市與油價遭逢重創。

東京股市上漲0.74%，首爾股市上漲0.06%，吉隆坡、雅加達、孟買、上海等股市也收紅。

香港股市下跌0.27%，新加坡下跌0.07%，馬尼拉、曼谷等也收黑。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP