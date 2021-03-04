變種病毒肆虐 英國攜手4國加快批准改良疫苗

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（法新社倫敦4日電） 根據英國和4個國家藥品監管機構今天宣布的協議，預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒的改良疫苗將獲得快速批准。

根據ACCESS集團的協議，如果批準的疫苗在未來需要調整，只要製造商提供有效性和安全性的「有力證據」，將可避免冗長臨床研究。

這個集團是由英國藥品及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency,MHRA）和澳洲、加拿大、新加坡及瑞士的對等單位所組成。

MHRA首席科學官施奈德（Christian Schneider）在聲明中說：「我們的優先事項是在儘可能短的時間內向大眾提供有效的疫苗，同時不影響安全性。」

「如果有必要修改已授權的Covid-19疫苗，監管方法應該有助於做到這一點。」

「民眾應該相信，除非符合預期的安全、品質和有效性高標準，否則不會批准任何疫苗。」

MHRA說，這種方法是基於季節性流感疫苗採用的「經過反覆測試和檢驗」監管過程，每年都需要調整疫苗，來對抗新的病毒株。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2021 AFP