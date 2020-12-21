變種病毒英國蔓延 美國暫未發布旅遊禁令

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（法新社華盛頓20日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株在英國傳播，美國衛生官員今天表示，當局正「極為審慎」地探究，但目前尚未要對英國發布旅遊禁令。

美國政府COVID-19疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）首席顧問施勞威（Moncef Slaoui）告訴美國有線電新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目說，美國官員「還不知道」變種病毒株是否已入侵美國。

他表示，包含美國國家衛生研究院（NIH）和美國疾病管制暨預防中心（CDC）在內，「我們…當然會極為審慎探究此事」。

他表示，此時此刻，新型冠狀病毒中，似乎沒有任何毒株能抵抗現有的疫苗。

施勞威說：「我認為，英國這個特殊變種病毒株，也很難能抵擋疫苗的防護力。」

美國監督新型冠狀病毒篩檢的官員賈諾（Brett Giroir）同意施勞威的看法，他告訴美國廣播公司（ABC）的節目「本周」（This Week）說：「我不認為現在有任何需要驚慌的理由。」

當被問到美國是否要步上歐洲國家後塵，禁止來自英國的班機入境，賈諾回說：「我真的不認為我們目前需要這麼做。」

美國是全球疫情最嚴重的國家，累計超過31萬6000 人染疫喪命。單日新增病例時常突破20萬例，24小時死亡病例在3000人左右。

© 2020 AFP