讓北京辦冬奧惹惱藏人 國際奧會總部外500人示威

（法新社洛桑3日電） 約500名藏人在瑞士洛桑的國際奧林匹克委員會（IOC）總部外，跟着一名滑雪橇、後面拖着中國國旗的男子遊行，在北京冬季奧運揭幕前夕，抗議北京侵犯人權。

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2022年冬奧將於4日在中國首都北京開幕，來自歐洲各地的藏人示威者今天從位於洛桑（Lausanne）的國際奧會大樓步行3公里，走到奧運博物館（Olympic Museum）。

全球其他城市也有類似遊行，包括洛杉磯和舊金山。在洛桑，許多人拿着西藏旗幟，跟在標語布條後遊行，那些標語寫着「抵制北京冬奧」、「停止在西藏侵犯人權」、「可恥的奧運」。 已在瑞士住了32年的藏人藝術家洛丹南林（Loten Namling）滑着雪橇帶領遊行隊伍，雪橇板上寫有「自由」（freedom）一字。 他說：「我之所以要（在雪橇後面）拖着中國國旗，是因為中國摧毀了我的國家、我的文化，要讓他們感受一下我們有多痛苦。」 「他們永遠不該把奧運會交給大規模屠殺者和獨裁者主辦，是時候喊停了。」 示威群眾在遊行途中經過奧運5環時高喊「沒有人權，就沒有奧運」和「北京奧運：種族滅絕的奧運」等口號。 與此同時，參與活動的學生爬上國際奧會入口處的屋頂，舉起寫有「拒絕2022北京（冬奧）」的標語。

© 2022 AFP