谷歌證實 旗下裝置將禁用追蹤軟體X-Mode

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（法新社舊金山9日電） 谷歌公司（Google）今天證實，將禁止旗下以Android作業系統驅動的行動裝置，使用由美國數據收集公司X-Mode Social研發的位置追蹤軟體。

「華爾街日報」報導，蘋果公司（Apple）熱門iOS 作業系統裝置也將禁用X-Mode。

總部在美國的X-Mode因為與政府國防部門關係匪淺，近日遭到媒體檢視，尤其是X-Mode將數據賣給涉及國安、反恐主義，甚至冠狀病毒疫情因應工作的政府承包商。

韋斯新聞網站（Vice News）11月披露，X-Mode會收集專為穆斯林打造的應用程式位置資訊，特別是約會平台Muslim Mingle。

Google發言人表示，Google警告應用程式開發者於7天內移除應用程式的X-Mode軟體，若技術上處理起來很複雜，也可向Google要求延長時限。

Google發言人指出，「若X-Mode在期限過後依然存在應用程式中，該應用程式將從Play中下架」。Play指的是Google行動應用程式和數位內容的網路商店。

蘋果未立刻回應置評要求。不過華爾街日報指出，蘋果也警告開發者必須從智慧手機應用程式中移除X-Mode追蹤軟體，否則會有遭禁的風險。

X-Mode尚未回應法新社提出的置評要求。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP