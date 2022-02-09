豐田克服晶片短缺 第3季凈利優於預估

（法新社東京9日電） 儘管全球晶片短缺加上疫情蔓延導致零件缺貨、產能下降，日本汽車大廠豐田（Toyota）截至去年12月止的3個月凈利仍高達68億美元，超乎市場預期。

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目前豐田的年度凈利展望不變，但已稍微下修全年度汽車銷售和生產目標。

豐田在10至12月季度凈利達7917億日圓，較上年同期減少5.6%，但遠優於彭博訪調分析師預估的6192億日圓。

豐田在截至12月底的9個月凈利達2.31兆日圓，比上年同期大幅攀升57.8%，季度銷售則較上年同期攀升20%。汽車產業2020年受到疫情封鎖措施重創。

豐田以「營運不穩定性」為由，下修年度生產預估至850-900萬輛，較去年11月時預估的930萬輛略低。

豐田汽車去年銷售近1050萬輛汽車，較2020年同期成長約10%，保住全球汽車銷售冠軍寶座，其中包括旗下大發（Daihatsu）和日野（Hino）等品牌。

豐田擴大領先德國對手福斯汽車（Volkswagen）的幅度，福斯受到晶片荒影響，去年銷售890萬輛，較前年減少4.5%。

豐田最近也將2030年電動汽車銷售目標大幅提高75%，這是汽車產業削減碳排量計畫的一部分。

© 2022 AFP