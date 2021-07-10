象徵南方邦聯爭議雕像 美國維吉尼亞州將拆除

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（法新社華盛頓9日電） 美國維吉尼亞州城市沙洛茲維爾市今天宣布，將拆除支持奴隸制度的南北戰爭時期南軍領袖李將軍（Robert E. Lee）雕像。這座雕像一直是示威抗議的爭論焦點。

2017年白人至上主義者在沙洛茲維爾市（Charlottesville）舉行集會，最後與反種族歧視團體發生衝突，一輛汽車衝撞人群，造成一名女性死亡，多人受傷。

沙洛茲維爾市在聲明中表示，在1861到1865年南北戰爭期間，率領北維吉尼亞軍團（Army of Northern Virginia）的李將軍雕像，明天將從解放公園（Market Street Park）拆除。

根據聲明，另一名南軍將領「石牆」傑克森（Thomas "Stonewall" Jackson）的雕像也將在同一天，從附近的法院廣場公園（Court Square Park）拆除。

沙洛茲維爾市議會上個月通過一項決議，授權拆除這些雕像，並存放在其他地方。

支持保存南方邦聯紀念象徵的人表示，它們提醒了南方驕傲的歷史傳承，移除這些象徵等同抹煞歷史。

歷史學家表示，美國南部各地數百座南方邦聯紀念碑多於吉姆克勞法（Jim Crow Law）種族隔離時期豎立，以及對民權運動的回應。

© 2021 AFP