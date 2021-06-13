象牙海岸聖戰攻擊 3名軍警遭炸死

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社阿必尚13日電） 維安消息人士告訴法新社，一輛軍警搭乘的車輛今天在象牙海岸東北與布吉納法索邊界處撞上爆炸裝置，造成至少兩名軍人與一名員警身亡。

上述消息人士表示：「這場爆炸也造成3人受傷。」

一星期前，距離邊界僅數公里的圖博鎮（Tougbo）也發生疑似聖戰分子攻擊事件，一名象牙海岸軍人遇害。

而在僅僅兩天前，象牙海岸與法國在阿必尚（Abidjan）附近設立的反恐學院正式創校，目的是強化沙赫爾（Sahel）地區對抗聖戰組織威脅的能力。安全專家警告，這個地區血腥的聖戰叛亂活動可能向南擴散，進入幾內亞灣（Gulf of Guinea）國家。

這是西非這個地區短短兩個多月發生的第4起攻擊事件，最早一起發生在3月，數十名疑似伊斯蘭主義者針對象牙海岸與布吉納法索邊界的軍隊哨站發動連環突擊行動，造成3名象牙海岸安全部隊成員喪命，活躍於布吉納法索以及鄰國馬利與尼日的聖戰分子被認為是這些攻擊的幕後黑手。

沙赫爾地區叛亂行動2012年在馬利北部爆發後，2015年擴散到尼日與布吉納法索，象牙海岸2016年3月也開始遭到聖戰分子攻擊，19人死於阿必尚附近海邊度假城鎮大巴薩姆（Grand Bassam）的突擊行動。

© 2021 AFP