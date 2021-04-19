豪門球隊另創超級聯賽 歐洲足總揚言祭禁令

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（法新社巴黎18日電） 12支足球豪門今天宣布另組「超級聯賽」（Super League）計畫。歐洲足球總會（UEFA）稍早表示，參與創辦超級聯賽的12支球隊球員會面臨國際賽禁令。

歐洲足總形容這是「憤世嫉俗的計畫，成立目的只是基於少數球隊自身利益」。然而12隊堅稱新賽制將為足壇注入新動力。

超級聯賽主辦單位在聲明中說：「AC米蘭、兵工廠、馬德里競技、切爾西、巴塞隆納、國際米蘭、尤文圖斯、利物浦、曼城、曼聯、皇家馬德里、托登罕熱刺，全已加入成為創始球隊。」

超級聯賽創始球隊有望獲得35億歐元，「以支援他們的基礎建設投資計畫，並抵銷2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊」。

聲明說會在第一季超級聯賽開打前，邀請另外3隊加入創始球隊，比賽也將儘快登場。

擔任超級聯賽副主席的曼聯球團共同主席葛拉瑟（Joel Glazer）說：「超級聯賽將讓全球最大咖球隊與球員在賽季期間一起互相較量，為歐洲足球開啟新篇章，確保世界級的競賽和設施，為更廣闊的足球金字塔提供財務支援。」

根據規畫，超級聯賽將以例行賽方式運作，有20支隊伍參賽，將湊出15支創始球隊作為每年固定班底，另5隊以邀請方式參與，邀請依據為上賽季表現。

第一階段預定8月展開，在每周周間進行，之後會有季後賽，整個賽季預計持續到隔年5月，屆時將頒發冠軍獎盃。

超級聯賽計畫宣布的數小時前，歐洲足總才在瑞士開會並宣布歐冠聯賽改革措施，包括從32隊擴大到36隊，以及兩個「外卡」資格。

© 2021 AFP