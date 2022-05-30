豪雨強灌巴西東北部地區 至少79死、數十人失蹤

（法新社巴西雷西夫29日電） 巴西民防官員今天表示，東北部地區降下傾盆大雨，至少造成79人喪命、數十人失蹤。搜救人員也趁着雨勢停歇片刻，搜尋可能的倖存者。

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培南布可州（Pernambuco）民防當局在聲明中指出，截至今天下午6時止，豪雨造成的死亡人數已達79人。受這波豪雨影響的雷西夫（Recife ）和奧林達（Olinda）兩個地區皆位於培州境內。

這是巴西最近因極端氣候，遭遇洪水和山崩等一連串致命災害的最新一起。

過去這個周末，受災死亡人數仍持續攀升中，包括有數十人因山崩喪生；滂沱大雨導致河水泛濫，泥漿所經之處將所有東西一掃而空。

民防當局最新聲明並未提供失蹤人口的更新數字，但稍早通報有56人下落不明，近4000人無家可歸。

培州州長卡瑪拉（Paulo Camara）在記者會中表示：「我們尚未有確切數字，受害人數仍在增加…這些人目前下落不明。」

他表示：「在找到所有失蹤者前，我們將持續進行搜救。」

當局警告，氣象預報顯示大雨將持續到明天；培州官員說，當雨勢緩和時，當局將出動大約1200名人力，透過乘船或直升機重啟搜救作業。

在雷西夫部分地區，27日晚間至28日上午的實際雨量，已達5月預測降雨的7成。 （譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP