貓熊歡歡作客法國 再生雙胞胎

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（法新社法國聖艾尼昂2日電） 法國博瓦勒動物園（Zoo de Beauval）表示，在法國作客的母貓熊歡歡今天凌晨時分產下了一對雙胞胎小貓熊。

法國於2012年迎來貓熊歡歡（Huan Huan）和圓仔（Yuan Zi），2017年8月4日，歡歡產下兩隻新生兒，但只有一隻存活，也就是圓夢（Yuan Meng），那是第一次有貓熊寶寶在法國誕生。如今歡歡再作母親，這對雙胞胎是在今天凌晨1時許誕生的。

法國中部聖艾尼昂（Saint-Aignan）博瓦勒動物園園長德洛（Rodolphe Delord）表示，兩隻小寶寶身體是粉紅色的，它們十分健康，看來體型也足夠大，它們太棒了。

無論圈養或野生貓熊，繁殖是出了名的困難，專家說，只有極少數的貓熊會想交配生育下一代或知道該如何交配。

情況更複雜的是，母貓熊一年一度的發情期很短，大約只有24至48小時。

歡歡和圓仔這對博瓦勒動物園的明星貓熊，今年3月開始作「接觸」，並在一個周末親密接觸8次，這讓園方相當興奮激動。

獸醫也為它們做了一次人工授精，以確保成功。

歡歡的第一個寶寶圓夢，目前已100多公斤重，今年內將送回中國。目前在中國估計有1800隻野生貓熊，和500隻圈養貓熊。

園方表示，歡歡的新寶寶在100天內還不會正式命名，將由中國國家主席習近平妻子彭麗媛為它們選取名字。

© 2021 AFP