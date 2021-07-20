貝佐斯太空旅行任務成功 大讚「最棒的一天」

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（法新社德州範霍恩20日電） 億萬富豪貝佐斯今天度過他口中「最棒的一天」，因為他靠着自家的新謝波德號火箭發射系統，成功登上太空並返回地球。這也是新謝波德號首次載人飛行。

這次貝佐斯（Jeff Bezos）的同行者包括他弟弟馬克・貝佐斯（Mark Bezos）、82歲的太空競賽先驅馮克（Wally Funk）和18歲學生戴蒙（Oliver Daemen）。後兩人如今成為前進太空歷史上最年長和最年輕的人。

新謝波德號（New Shepard）是由貝佐斯的藍源公司（Blue Origin）建造，設計目的為服務迅速發展中的太空旅行市場。

太空船在台北時間今天晚間9時12分左右，從美國德州範霍恩（Van Horn）附近的私人發射場升空。大約11分鐘後，一行人透過降落傘返抵德州西部的沙漠。

貝佐斯在太空艙着陸後表示：「太空人貝佐斯，這是最棒的一天！」

太空艙在升空2分鐘後與火箭分離並繼續向上，往100公里高的卡門線（Karman Line）邁進。卡門線是各界普遍承認的地球與太空界線。

4名乘客經歷約4分鐘的無重力環境，得以解開安全帶離開座位飄浮一陣子，享受腳下的地球景緻。馮克看着眼前景象驚嘆道：「我的天，看看這個世界！」

太空艙抵達約106公里處的最高點後開始降落，以降落傘在沙漠軟着陸。

© 2021 AFP