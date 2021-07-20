貝佐斯將上太空 堅稱沒和布蘭森競賽

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（法新社華盛頓20日電） 世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）今天將搭乘自家公司火箭前往太空。儘管英國維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）本月11日搶先一步上太空。不過貝佐斯和布蘭森一樣堅稱這不是在競賽。

亞馬遜公司創辦人貝佐斯旗下藍源公司（Blue Origin）的新謝波德號（New Shepard）火箭發射系統，預定美國中部夏令時間20日上午8時（台北時間20日晚間9時）執行首次載人上太空任務，地點在公司位於德州的一號發射場（Launch Site One）。

貝佐斯一行人將從德州西部升空，然後在地表上空100公里的卡門線（Karman line、即國際承認地球與太空的分界線）之外，體驗數分鐘的太空之旅，之後返回地球，整個過程大約11分鐘。

貝佐斯今天告訴美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）：「有一個人是第一個上太空，他的名字叫加加林（Yuri Gagarin），而且那是很久以前的事。」加加林是前蘇聯時期太空人，1961年完成上太空創舉。

貝佐斯還說：「這不是一場競賽，而是關於建造一條通往太空的道路，以便後代子孫可以在太空中做不可思議的事。」

© 2021 AFP