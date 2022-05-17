貝佐斯抨擊拜登經濟政策 白宮反擊

（法新社華盛頓16日電） 美國總統拜登一則關於公司稅的推特發文，上周末遭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）斥為「假新聞」、「誤導」。白宮今天立刻反唇相譏，稱貝佐斯「與中產階級的經濟政策對杠」

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貝佐斯隨即回擊，拜登政府3.5兆美元的經濟與社會開支法案「重建美好未來」（Build Back Better）若完成立法，通膨只會更加嚴重。

貝佐斯推文說：「他們沒有成功，假如他們成功了，通膨會比今天還高，而現在已是40年最高。」

兩人高調隔空對罵，對向來避免公開捲入政治口水的貝佐斯而言，並不尋常。反觀正尋求收購推特的特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk），卻是頻繁利用社群媒體攻擊酸民，爭辯關於言論自由的問題。

貝佐斯是世界第2大富豪，身家1500億美元，僅次於2680億美元的馬斯克。

貝佐斯與拜登的隔空罵戰起於13日，當時拜登帳號推文寫道：「你們想拉低通膨？讓我們確定最富有的企業付了公平的份額。」

拜登常指責貝佐斯執掌近1/4世紀的亞馬遜未付公平的公司稅份額。2017和2018年，亞馬遜獲利數以十億計美元，卻沒有繳納所得稅，之後這家公司繳的稅也不多。

貝佐斯在推特回應說：「提高公司稅可以討論，平抑通膨也是很重要的議題，但把兩者混為一談，就是誤導。」

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