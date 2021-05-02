貝佐斯馬斯克太空戰如私人恩怨 背後有何算盤？

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（法新社巴黎2日電） 銀河系再大，似乎仍容不下美國科技業巨富貝佐斯和馬斯克的自尊和平共存。兩人都懷抱征服太空的野心而不斷競爭，最近又因美國國家航空暨太空總署（NASA）的登月計畫合約杠上。

貝佐斯（Jeff Bezos）和馬斯克（Elon Musk）分別是網購業巨擘亞馬遜（Amazon）和電動車大廠特斯拉（Tesla）的創辦人。兩人從本世紀初開始，皆將個人龐大財富的一部分投入私人的太空探索企業。

57歲的貝佐斯也創立航太公司藍源（Blue Origin）。富比世（Forbes）估計他的個人資產價值約2020億美元（約新台幣5兆6400億元），名列全球首富。他今年稍早宣布將卸下亞馬遜執行長一職，打算花更多時間在藍源等其他計畫上。

49歲的馬斯克則創立太空探索科技公司（SpaceX）和其他科技企業，包括一家專門研發如何將人腦和電腦相互連結的公司。富比世（Forbes）估計他個人資產價值1730億美元（約新台幣4兆8300億元），名列全球第三富豪。

兩人間的爭鬥最近浮上檯面，源於NASA在4月16日選中SpaceX來打造美國太空人下回登陸月球的太空船，藍源則在4月26日向美國當局提出抗議。馬斯克隨後在推特上一則相關貼文迴文嘲諷：「無法讓它上（軌道），lol（哈哈大笑）。」

美國券商韋德布希（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示：「這不只是一場太空之戰，還牽涉到一些自尊心，變得又更像一場私人恩怨。」

過往遠征其他星球這類非凡任務，都由政府包辦；如今民間企業也開始努力實踐這個夢想，並發展出其他計畫，如部署提供網路服務的衛星鏈及太空觀光事業。

SpaceX和藍源雖都有富豪創辦人的豐厚財力支持，但也各自積極爭搶美國軍方或太空機關的合約

貝佐斯先嘲笑過馬斯克的殖民火星說。他2019年在一場會議上表示：「誰會想搬到火星？拜託，你先去聖母峰頂住一年，看你喜不喜歡，因為那裡跟火星比簡直是花園天堂。」

但馬斯克的太空事業進展顯然佔上風。SpaceX已在地球軌道部署數百枚衛星，而貝佐斯承諾砸100億美元架設的古柏（Kuiper）衛星鏈則一枚都還未升空。

法國智庫「戰略研究基金會」（Foundation forStrategic Research）的太空專家巴斯可（XavierPasco）指出，NASA持續將補給國際太空站（International Space Station）和運送太空人往返的任務交給SpaceX，顯示已對這家企業培養出信心。反觀藍源公司則尚未達成這「重要一步」。

不過，貝佐斯和馬斯克間的太空角力，也涉及金額超乎凡人想像的利益。分析師艾夫斯預估，靠太空賺錢的方法很快就會出現，收入在數兆美元之譜。

他說：「貝佐斯和馬斯克都知道，誰會是太空戰的贏家，未來1、2年就能見分曉。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP