貝加爾湖湖底看宇宙 俄啟用大型水底太空望遠鏡

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（法新社貝加爾湖13日電） 俄羅斯科學家今天啟用北半球最大的深水微中子望遠鏡，要從貝加爾湖（Lake Baikal）清澈的湖底，一窺宇宙深處。

這個由捷克、德國、波蘭、俄羅斯、斯洛伐克科學家合作的深水望遠鏡名為「貝加爾-GVD」（Baikal-GVD ），2015年開始打造，目的是要觀察最小的粒子「微中子」。由於微中子非常難以探測，但水可以作為有效的觀測媒介，科學家們決定在水底安置這座望遠鏡。

「貝加爾-GVD」今天緩緩穿過從湖冰中鑿出的一個長方形孔洞，被安置在距離湖邊4公里、水深750至1300 公尺的位置，猶如湖中的漂浮實驗室。

聯合核子研究所研究員諾莫夫（Dmitry Naumov）站在冰凍的貝加爾湖湖面告訴法新社：「一個體積半立方公里的微中子望遠鏡就在我們腳下。」他說，過幾年，這個望遠鏡就可擴大到1立方公里，可和美國南極研究站極冰下的「冰立方」（Ice Cube）匹敵。

俄羅斯科學家表示，「貝加爾-GVD」是北半球最大的微中子探測器，而世上容積最大的淡水湖貝加爾湖正是放置這個漂浮實驗室的理想地點。

聯合核子研究所的蕭依波諾夫（Bair Shoibonov）說：「貝加爾湖當然是唯一可以放置微中子望遠鏡的湖泊，因為它的深度。」

「淡水很重要、水的清澈度也是，事實上，有冰覆蓋2到2個半月也非常重要。」（譯者：鄭詩韻）

© 2021 AFP