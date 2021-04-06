貝勒破岡薩加不敗金身 奪隊史NCAA男籃首冠

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（法新社印第安納波利斯5日電） 貝勒大學今天在巴特勒22分、7助攻帶領下一路領先，最終86比70擊敗此役前在本季未嘗敗績的岡薩加，並奪下首座NCAA男籃賽冠軍。

每年掀起「3月瘋」（March Madness）的全美大學體育聯盟（NCAA）男籃賽，今天由賽前31勝0敗的岡薩加大學（Gonzaga University）和貝勒大學（Baylor University）在決賽正面交鋒。兩隊去年就被認為具有冠軍相，可惜賽事因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而取消，讓他們無緣早一步證明自己。

今年疫情延燒，包括2019年冠軍維吉尼亞大學（University of Virginia）、隊史3度獲得NCAA冠軍的堪薩斯大學（University of Kansas），以及由美國籃壇傳奇「K教練」薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski）掌舵且隊史5度奪冠的杜克大學（Duke University）等強權，均因隊上有確診案例無緣「3月瘋」。

今天的冠軍賽開打不久，貝勒大學在密契爾（Davion Mitchell）、巴特勒（Jared Butler）分別拿下7分、4分聯手帶領下，打出11比1開局，瞬間將領先拉開到兩位數，這段期間岡薩加3投盡墨，只靠罰球得到1分。

距上半結束剩下10分9秒時，提格（MaCio Teague）砍進一記三分彈，貝勒一度以29比10領先19分，這是上半場貝勒領先幅度最大的一刻。上半場結束前，岡薩加打出5比0攻勢將落後追近，但貝勒在半場結束時，仍以47比37領先。

本季團隊三分球命中率排名第一、高達4成12的貝勒，上半場三分球12投7中，命中率高達6成36，岡薩加則是6次出手只命中1球，三分球命中率成為上半場兩隊分水嶺之一。

下半場貝勒持續壓着岡薩加打，比賽結束前10分39 秒，密契爾兩罰俱中，貝勒打出一波5比0小高潮，以73 比53將領先拉開到20分。之後岡薩加始終無法將比分超前，最終貝勒就以16分之差大勝岡薩加。

貝勒的女籃比男籃知名，曾在2005年、2012年、2019年3度戴上NCAA籃賽後冠。這次是貝勒繼1948年以來再次闖進NCAA男籃決賽，當年他們以47比58敗給肯塔基大學（University of Kentucky）區居亞軍。

巴特勒今天斬獲並列全場最高的22分，並送出全場最多的7次助攻，提格（MaCio Teague）、密契爾（Davion Mitchell）分別為貝勒拿下19分、15分，替補的弗萊格勒（Adam Flagler）也有13分進帳。

岡薩加的薩格斯（Jalen Suggs）今天同樣攻下22分，提姆（Drew Timme）、基斯伯特（Corey Kispert）分別獲得12分。

本季的4強賽，岡薩加與11次奪冠、排名史上第1的加州大學洛杉磯分校（UCLA）鏖戰至延長賽，才靠薩格斯（Jalen Suggs）球運過半場就打板命中的壓哨特大號三分球，以93比90決殺對手驚險闖進決賽；貝勒則是以78比59擊敗休士頓大學（University of Houston）晉級冠軍戰。

© 2021 AFP