貝拉風暴襲法國 航班延誤數萬用戶停電

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（法新社法國勒恩27日電） 風暴貝拉（Bella）襲擊法國多數地區，帶來強風豪雨，造成數萬用戶停電，巴黎北郊戴高樂機場今天有許多航班延誤，或不得不改變飛航路線。

法國電力公司Enedis表示，西部不列塔尼（Brittany）與西北部諾曼第（Normandy）是最先停電的地區，不過今天稍晚已有1萬8000戶恢復供電。

但在風暴橫掃全境下，法國中部與東部仍約有3萬4000戶沒電可用。

由於風暴關係，法國主要國際機場戴高樂機場（Charles-de-Gaulle Airport）有超過1/3航班平均延誤50分鐘。

不過，巴黎機場公司（ADP）表示，目前空中交通已經恢復正常。

3架要飛往戴高樂機場的航班，被迫改往巴黎南郊的巴黎歐利機場（Paris Orly Airport）；1架俄羅斯航空（Aeroflot）飛機改降落阿姆斯特丹（Amsterdam）；1架自盧森堡起飛的航班被迫返航。

到了今天傍晚，部分地區風雨已經減弱，但氣象預報在法國南部地勢較高地區會一直下大雪到明天。

英國南部也見類似的惡劣天氣，懷特島（Isle of Wight）昨晚至今晨測得時速達170公里的強風。（譯者：紀錦玲)

© 2020 AFP