貝爾伯克率綠黨出戰德大選 邁向政治生涯新高峰

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（法新社法蘭克福19日電） 德國綠黨共同主席貝爾伯克曾是彈翻床體操比賽奪牌選手，習於設定遠大目標。現在，40歲的她即將跨出可能是至今最大膽的一步━爭取成為德國第一位綠黨籍總理。

德國在野黨綠黨今天提名貝爾伯克（Annalena Baerbock）為總理候選人，由她領導這個左傾生態主義政黨參與9月26日大選。

綠黨目前支持率位居第2，僅次於現任總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的保守派。即使綠黨沒拿下最高職位，勢必也將在組成下屆政府扮演關鍵角色。

綠黨決定挑選貝爾伯克，而非另一名共同主席哈柏克（Robert Habeck）作為總理候選人，若發生在以前可能令人驚訝。一般認為身為作家和哲學家的哈柏克比貝爾伯克更有魅力。

但貝爾伯克近幾個月已步出哈柏克的陰影。她精明運用媒體對疫情的關注，批評政府在危機時期沒優先關注孩童，同時端出自己的提案。

● 聰明有決心 打破砂鍋問到底

觀察家經常形容貝爾伯克聰明又有決心，關注政策細節的態度一絲不苟。

綠黨一名消息人士也告訴德國「商務日報」（Handelsblatt）：「她會一直問問題，直到她真的理解為止。她不會被搪塞。」

批評者指出，貝爾伯克沒擔任過政府職位，質疑她是否有耐力撐過選戰和之後的結盟談判。貝爾伯克則反擊：「當了3年黨主席，還身兼國會議員和年幼孩童的母親，會讓你變得更堅強。」

● 昔日彈翻床健將 變身法律人再涉政壇

貝爾伯克在德國北部漢諾威市（Hanover）附近一座農場長大，父母曾帶她參加1980年代的反核示威，讓她很早就體驗到何謂政治。當年的示威運動也促成綠黨創立。

青少年時期的貝爾伯克曾參加彈翻床比賽，一共奪下3面德國錦標賽銅牌，她曾說這項運動教會她「要勇敢」。

貝爾伯克在漢諾威修習政治學和公法，接着負笈倫敦政經學院（LSE）攻讀國際公法碩士。

2005年加入綠黨前，她曾嘗試新聞工作。2009年，貝爾伯克晉陞綠黨在布蘭登堡（Brandenburg）的負責人，並於2013年進入德國國會下議院聯邦議院（Bundestag）成為議員。

她也在這段人生經歷中遇見自己的丈夫━德國郵政（Deutsche Post）公共事務經理霍佛勒希（Daniel Holefleisch）。兩人育有兩個女兒，現居柏林（Berlin）附近的波茨坦（Potsdam）。

● 助黨內轉型 主席任內綠黨支持率持續攀高

貝爾伯克與哈柏克自2018年起擔任綠黨共同主席。綠黨能從嬉皮和平運動徹底轉型成重要主流勢力，被認為是他倆的功勞。

目前民眾對氣候變遷愈來愈憂心，加上對政壇建制派感到失望，都讓綠黨支持率在都市選民、中產階級家庭、支持「周五為未來而戰」（Fridays for Future）運動的年輕人之間節節攀升。

現在德國16個邦當中，有綠黨參與地方聯合政府的邦已超過一半。

2019年歐洲議會（European Parliament）選舉時，綠黨在德國的得票率竄升至20.5%。與此同時，梅克爾所屬的基督教民主黨（CDU）/基督教社會黨（CSU）聯盟，以及其中間偏左的執政夥伴社會民主黨（SPD），得票率則下跌。

綠黨黨員隨後透過支持主席連任，來回饋貝爾伯克與哈柏克。貝爾伯克獲得97%支持率，更是創下紀錄新高。

貝爾伯克與哈柏克都來自綠黨內的務實派（Realo），也打破了傳統。相較於激進的基本教義派（Fundi）陣營，務實派被認為更實際和更偏向中間路線。

● 若真能勝選 下一步為何？

未來綠黨若成功掌權，貝爾伯克表示，將把德國淘汰煤炭的時間提前至2030年，也就是綠黨希望禁止銷售化石燃料新車的同一年。

貝爾伯克支持歐洲在安全和防禦事務方面承擔更多責任，並批評德國與俄羅斯的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）計畫。這項計畫獲得梅克爾支持，卻激怒了盟友。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐期間，貝爾伯克親自經歷孩子在家上學和在家上班的情況，她要求給予家庭和教師更多支援。

若梅克爾卸任後，基民黨/基社黨依然是德國最大聯盟，貝爾伯克不排除與它們聯合執政可能性，但她形容保守派代表過去。

她告訴報業集團RND，下屆德國總理「應該把雙腳踏進真實世界」，「不要光用頭腦，也要用心從政」。

© 2021 AFP