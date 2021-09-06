貝爾帽子戲法 世足門票威爾斯未絕望

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（法新社俄羅斯喀山5日電） 威爾斯足球前鋒球星貝爾（Gareth Bale）今天演出帽子戲法，包括傷停補時第93分鐘踢進絕殺球，幫威爾斯在2022世界盃歐洲區會外賽對白俄羅斯之戰以3比2逆轉勝。

威爾斯在歐洲區會外賽E組最近3戰拿到2勝，已爬到第3名，只落後第2的捷克1分積分，且比捷克少踢2場極有優勢。各組榜首直接晉級明年卡達世足會內賽，第2名還可靠附加賽拚晉級門票。

貝爾賽後告訴天空體育新聞（Sky Sports）：「晉級仍沒絕望，我們雖敗給狀況火熱的比利時，但重要的是能贏其他隊。」

貝爾上季重返英超熱刺表現不如預期，他已重返西甲皇馬，完成自己跟皇馬最後1年合約；有西班牙媒體披露，貝爾踢完這季後將會正式掛靴結束選手生涯。

但貝爾披上國家隊戰袍依舊神勇，開賽第5分鐘就踢進12碼幫作客的威爾斯先馳得點，但白俄上半場進2球反超。貝爾下半場第69分鐘再度罰進12碼扳平，第93分鐘進球絕殺對方。

由於歐盟制裁白俄政府打壓異議人士，因此白俄的主場被改到俄羅斯舉行。

E組龍頭比利時今天則以3比0擊敗捷克，領先排第2的捷克6分積分，晉級世足會內賽在望。踢進1球的前鋒球星盧卡庫（Romelu Lukaku）達標第100場國家隊出賽。

目前效力英超切爾西的盧卡庫累計已為比利時踢進67球，有50球是過去50場攻進，成為紅魔倚重的攻擊銳刃。

© 2021 AFP