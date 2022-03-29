貝萊德CEO：全球化已改變 俄烏戰爭將啟動新秩序

（法新社杜拜29日電） 全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）的執行長芬克（Larry Fink）在一場投資會議上表示，俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭將啟動新的「世界秩序」，把全球化帶入另個不同階段。

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億萬富豪芬克28日在金融資訊網站Investopia於中東城市杜拜舉行的會議還說，供應鏈的瓶頸問題，將迫使企業尋求更近的供應商，進而顛覆目前的運作模式。

芬克上周致函給股東，其中的言論普遍被解讀為預言全球化結束。但芬克在會議上不同意這樣的解讀。

芬克表示：「我寫的是有關過去30年來我們塑造全球化的方式正在改變，而我相信烏俄戰爭將令它加速。」

「甚至這是一場在戰前就因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而出現的改變。我認為，疫情真的開始顯示出全球連結度降低。」

企業界原已疲於應付全球供應鏈出現重大瓶頸，如今又要擔憂俄國在烏克蘭的戰爭造成供應更吃緊，從能源到小麥等各項物資都面臨威脅。

芬克說：「我相信我們將見到近岸和境內採購加速發展。這雖然還是全球化，但是架構不同。」

身為美國人的芬克指出：「我相信當我們把更多製造工作移到離需求更近的地方，將對新興市場國家構成顯而易見的衝擊。因此我認為，這一切將以非常廣泛的方式改變世界秩序。」

芬克呼籲各國政府要做「明顯更長遠」的思考，他預言企業將「從一個區域移動到另個區域，從一個國家移動到另個國家」。

短期而言，芬克點名通貨膨脹是全球經濟面臨的最大風險，但他建議各國中央銀行在調升利率時要小心，以免釀成經濟衰退。

芬克說：「最重要的問題將是，央行是否會操作過頭？我認為央行在升息時，將必須更加溫和。」（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）

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