貝魯特爆炸周年將屆 政界干預調查牛步

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（法新社貝魯特1日電） 驚天爆炸炸得貝魯特面目全非近1年以來，調查工作牛步，沒有太多人被捕，甚至連揪出幕後黑手也都做不到，各界齊聲炮轟政治人物拖慢進展。

2020年8月4日發生在黎巴嫩首都貝魯特港口的這場爆炸，造成200多人死亡，市區滿目瘡痍，起火點旁的碼頭被炸得面目全非，爆炸威力遠至賽普勒斯也感受得到。

當局表示，造成這場史上最大規模非核子爆炸事件之一的元兇，是2014年起就堆在港口倉庫、多達2750公噸的硝酸銨肥料。

因為有法國公民在爆炸中喪命，法國自行展開了調查，但黎巴嫩政治領袖多次拒絕國際調查，國內調查至今仍未判定什麼引發爆炸，也不清楚這批化學物質來自哪裡、為何堆放倉庫6年無人聞問。

在刺殺和炸彈襲擊都不會受到懲罰的黎巴嫩，許多人擔心爆炸調查工作也將無疾而終，不會有人為此負責。政府官員、國會與安全機關目前都以憲法中所謂的「免責」條款，來迴避質問。

代表數百名爆炸受害者的律師拉郝德（Youssef Lahoud）表示：「他們只是想逍遙法外。」

儘管障礙重重，熟悉調查工作的司法界消息人士透露，領導調查的法官畢塔（Tarek Bitar）已完成了7成5的調查工作，差不多掌握了事件全貌。這名消息人士還說，畢塔希望能在年底前公布調查結果。

拉郝德表示，調查人員已查出是誰把這些硝酸銨送到貝魯特，以及是誰決定卸貨並把貨存放在港口邊。

© 2021 AFP