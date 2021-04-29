財報佳及聯準會看好美國經濟前景 亞股漲多跌少

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（法新社香港29日電） 因美國大企業財報亮眼激勵投資人信心，加上美國聯邦準備理事會看好美國經濟展望，並重申維持低利率貨幣政策，亞股今天普遍收紅。

繼谷歌（Google）發布獲利可觀的財報後，美國兩大科技巨賈蘋果（Apple）與臉書（Facebook）也發布首季獲利倍增超乎預期的亮眼財報，激勵投資人信心，

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，加速辦公、就學、購物與社交轉變為線上型態，因疫情受惠的科技巨擘中，即包括這3家大廠還有亞馬遜（Amazon），韓國的三星電子（Samsung）今天表示，三星首季凈利驟增1/2。

全球股市劇烈震蕩數周後，近來因展開疫苗施打、封城解除與經濟復蘇而股市逐漸回穩並創下新高。

於此同時，市場擔憂，因預期今年經濟活動將蓬勃發展恐造成通貨膨脹，將迫使各國央行緊縮目前執行的貨幣寬鬆政策，不過美國聯邦準備理事會（Fed）昨天表示，仍將維持既有的作法。

聯準會結束為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC ）後，提高對於全球最大經濟體美國的經濟展望，同時聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，由於去年的比較基數偏低，一般預料的通貨膨脹只是短暫現象，並且不太可能需要調整政策。

綜合以上各種因素，亞股今天漲多跌少。東京股市休市，上海股市上漲17.83點或0.52%，來到3474.90點；香港股市上漲294.38點或1.01%，來到29303.00。

其他像是威靈頓、雪梨、新加坡、馬尼拉、曼谷、吉隆坡、雅加達等均收紅；台北與首爾股市則收黑。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2021 AFP